工信部：已推动 1735 家常用网站和手机 App 完成适老化、无障碍改造

IT之家 8 月 25 日消息，在 8 月 22 日由全国人大常委会办公厅组织的《无障碍环境建设法》集体采访中，工业和信息化部信息通信管理局副局长邵道新在受访时表示，工信部将按照法规要求，着力推动信息无障碍建设由“从无到有”向“从有到优”迈进。

据介绍，工信部制定出台了《关于推进信息无障碍的指导意见》《智慧健康养老产业发展行动计划（2021 年 —2025 年）》等指导性文件，组织发布了信息无障碍相关标准共 29 项，并制定国内首项互联网应用适老化通用设计规范，指导行业协会发布手机、彩电等智能终端和多媒体茶品的无障碍标准。

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此外，工信部目前已经指导推动了与残疾人、老年人密切相关的 1735 家网站和手机 App 等完成升级改造，将持续优化长辈模式、语音搜索、全键盘操作等适老助残功能。同时，邵道新以部分场景举例：地图 App 上线无障碍导航功能，可帮助残疾人避开台阶、陡坡等障碍物；出行类 App 上线一键叫车功能，可便于老年人独自外出时打车。

另据IT之家此前报道，中国信通院今年上半年牵头会同中国互联网协会组织开展互联网应用适老化、无障碍改造抽查，重点检查网站、手机 App 相关功能迭代更新情况。数据显示，在累计抽查的 166 家前期完成改造、通过评测的网站和手机 App 中，“复检”合格率分别达到 98%、87%。

去年 12 月 8 日，中国消费者协会发布《适老化 App 消费监督评测项目研究报告》，数据显示 76.2% 的调查对象对 App 适老化现状整体持满意态度，常用餐饮购物、社交通讯等受众大、服务日常生活的 App 领跑适老化进程。

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