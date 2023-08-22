工信部等部门印发《新产业标准化领航工程实施方案》，2025 年将完成 2000 项以上新产业标准

IT之家 8 月 22 日消息，据工信微报官方公众号报道，工业和信息化部等四部门今日发布关于印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035 年）》的通知。

通知指出，到 2025 年，相关部门支撑新兴产业发展的标准体系将逐步完善、并将引领未来产业创新发展的标准加快形成。

IT之家发现，官方表示，“共性关键技术和应用类科技计划项目”形成标准成果的比例将在后年达到 60% 以上，届时标准与产业科技创新的联动也将更加高效。2025 年，新制定国家标准和行业标准将达到 2000 项以上，培育先进团体标准 300 项以上，以标准指导产业高质量发展的作用更加有力。参与制定国际标准 300 项以上，重点领域国际标准转化率超过 90%，支撑和引领新产业国际化发展。

到 2030 年，满足新产业高质量发展需求的标准体系持续完善、标准化工作体系更加健全。新产业标准的技术水平和国际化程度持续提升，以标准引领新产业高质量发展的效能更加显著。

到 2035 年，满足新产业高质量发展需求的标准供给更加充分，企业主体、政府引导、开放融合的新产业标准化工作体系全面形成。新产业标准化发展基础更加巩固，以标准引领新产业高质量发展的效能全面显现，为基本实现新型工业化提供有力保障。

官方声称，下一步工业和信息化部将会同有关部门持续完善新兴产业标准体系建设，前瞻布局未来产业标准研究，充分发挥新产业标准对推动技术进步、服务企业发展、加强行业指导、引领产业升级的先导性作用，不断提升新产业标准的技术水平和国际化程度，为加快新产业高质量发展、建设现代化产业体系提供坚实的技术支撑。

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