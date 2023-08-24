小米两款新机通过工信部入网，预计为 Redmi Note 系列手机

IT之家 8 月 24 日消息，卢伟冰最新多次回顾 Note 系列，因此用户认为他这是在暗示 Redmi Note 13 系列即将发布。

IT之家查询发现，8 月 17 日有两款小米新机通过了工信部进网许可，以及无线电核准（暂未通过 3C 认证），型号为 23090RA98C、2312DRA50C。

GSMA IMEI 数据库显示，23090RA98C 这款机型属于 Redmi 系列，包括全球版、印度版和中国版。从型号开头的“ 2309 ”来看这款新机计划在“ 2023 年 9 月”发布，预计将在最近这段时间官宣。

根据 @ Kacper Skrzypek 的说法， Redmi Note 13 系列可能会配备联发科天玑 9200+ 处理器，预计会采用 200MP+8MP+2MP 后置三摄。

主摄为配备 2 亿像素的三星 HP3 传感器

800 万像素索尼 IMX355 超广角镜头

200 万像素豪威科技 OV2B10 传感器（目前无法确认是微距还是深度）

1600 万像素豪威科技 OV16A1Q 前摄

数码博主 @数码闲聊站 此前分享了 Redmi Note 13 Pro+ 的渲染图，新机配备一块极窄柔性直屏，采用方形镜头 Deco 以及隔断设计。从图上看，这款新机的整体设计非常接近小米 13 手机。

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