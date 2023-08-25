飞凡 F7 车型最高优惠 2 万元，选装最高立减 1.2 万元

IT之家 8 月 25 日消息，飞凡汽车宣布开启飞凡 F7 限量钜惠季，车价立减至高 2 万元，选装立减至高 1.2 万元。

IT之家附车型配置：

飞凡 F7 长宽高分别为 5000x1953x1494mm，轴距为 3000mm；拥有 5 款车身颜色：生椰拿铁、寰宇灰、银翼紫、云舒白、龙舌蓝；拥有溜背的车顶线条，腰线与 R7 基本一致，整车的风阻系数达到 0.206。

飞凡 F7 内部配备 43 英寸一体式三联屏，包含 10.25 英寸液晶仪表、15.05 英寸 OLED 中控屏及 12.3 英寸副驾屏，搭载高通骁龙 8155 芯片，采用了 RISING OS 智舱交互系统；座舱采用 Nappa 打孔真皮面料，支持加热、通风、按摩、电动腰托、电动腿托等功能。

该车拥有单电机后驱与双电机四驱两种动力布局可选装，单电机车型为最大功率 250kW，最大扭矩为 400N・m，0-100km / h 加速时间为 5.7s；双电机车型的电机总功率 400kW，总扭矩为 700N・m，0-100km / h 加速时间为 3.7s。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。