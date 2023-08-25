马斯克 2018 年“私有化特斯拉”言论引投资人巨额损失，今需为此赔偿 4153 万美元

IT之家 8 月 25 日消息，马斯克 2018 年 8 月在彼时的推特平台上发布推文，宣布其筹集到足够的资金，准备以每股 420 美元的价格将特斯拉私有化。

这一消息刺激特斯拉股价飙升，但最终马斯克却没有这样做，特斯拉股价因此又大跌，从而投资者蒙受巨大损失，业界同时认为马斯克涉嫌“操控特斯拉股价”，因此多名投资者联合将马斯克告上法庭，要求赔偿。

▲ 图源 Elon Musk 2018 年发布的贴文

目前这起案件已经进入最后阶段，在前日晚间提交的法庭文件中，美国证券交易委员会（SEC）表示，3350 名符合资格的索赔人将获得总计 4153 万美元（IT之家备注：当前约 3.02 亿元人民币）的赔偿，弥补他们损失的约一半，这相当于每位投资者可以拿到约 1.2 万美元（当前约 87360 元人民币）的赔偿，这些赔偿将通过马斯克和解 SEC 欺诈指控时设立的 4230 万美元的基金支付。

据悉，2018 年 9 月底，SEC 以涉嫌证券欺诈的罪名指控马斯克。不久后，马斯克和特斯拉同意各自支付 2000 万美元（当前约 1.46 亿元人民币）罚款，了结这一指控。之后马斯克和特斯拉所支付的 4000 万美元被用于成立“公平基金”，加上利息后，该金额目前已经增长至 4230 万美元（当前约 3.08 亿元人民币）。

而马斯克此前请求法院终止其与 SEC 达成的和解协议，声称该协议“践踏其自由权”，但这一请求被曼哈顿联邦上诉法院拒绝。

SEC 在周三晚间提交的法庭文件中要求法官最终批准该计划。负责此案的曼哈顿地区法官 Lewis Liman 周四表示，如果没有人反对，他打算在 9 月 1 或之后不久批准向投资者支付这一款项。

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