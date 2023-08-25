北京麟卓兆懿“移动应用平台”迎 5.0 版升级：新增游戏手柄、操作录制以及 root 权限等功能

IT之家 8 月 25 日消息，北京麟卓官方公众号今日发布文章，宣布旗下兆懿“移动应用平台”迎来 5.0 版本升级，官方表示，“此次更新不仅增加了玩家期待已久的游戏手柄支持、操作录制和 root 权限等功能，还对文件拖拽功能做了创新升级。同时开发人员还对稳定性及自由缩放做了进一步优化，旨在为您提供更流畅、便捷的使用体验”。

▲ 图源 北京麟卓官方公众号

▲ 图源北京麟卓官方发布的软件宣传视频

据麟卓官方介绍，为了满足广大游戏爱好者的需求，兆懿 5.0 新增对游戏手柄的支持，连接手柄至电脑后，玩家将享受到更加沉浸式的操作体验。

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兆懿表示，该软件“可精准记录用户对应用的每一步操作，并按照设定的循环次数和循环间隔还原执行，从而将繁琐的任务自动化”。

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此外，该版本软件还增加了“root 权限功能”，官方表示“在获得 root 权限后，用户将拥有更高的自由度，能够修改系统文件、卸载预装应用程序、安装需要开启 root 权限方可使用的软件等”。

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该版本还更新了“文件拖拽功能”，官方表示，“将文件拖拽至安卓应用可触发特定功能，用户可以在电脑上轻松完成各类任务”。

例如将图片拖拽到淘宝，即可快速实现识图购物；将视频拖拽到小红书，轻松完成内容发布；将文件拖拽到网盘，可实现便捷的文件上传等。

▲ 图源 北京麟卓官方公众号

稳定性优化方面，官方表示，该版本“解决了闲鱼、闪耀暖暖、不背单词等多个应用的兼容性问题”。

▲ 图源 北京麟卓官方公众号

而在“自由缩放优化”方面，兆懿 5.0 版本对安卓应用窗口的自由缩放功能做了“进一步优化”，支持更多安卓应用的任意缩放。“无论是横屏还是竖屏应用，都可按自身需求调整其大小比例，便于用户更好地利用电脑的每一寸屏幕”。

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据IT之家此前报道，兆懿是由北京麟卓信息科技有限公司研发的一款中间件产品（非模拟器），致力于扩展 Windows 应用生态，可以让安卓应用在电脑上像 Windows 应用一样运行。从去年 9 月开始，北京麟卓已经发布过兆懿 1.0、2.0、3.0 、4.0 四个大版本。

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