《伊苏 10：北境历险》公布“系统介绍”视频，9 月 28 日正式发布

IT之家 8 月 25 日消息，Falcom 日前公布了《伊苏 10：北境历险》的最新预告视频，介绍了游戏系统中主角驾驶帆船“桑德拉斯号”的相关玩法内容。

▲ 《伊苏 10：北境历险》游戏系统预告视频，视频由 BiliBili 第三方用户“云豹娱乐”转录

据悉，《伊苏 10：北境历险》的时间线设定在《伊苏 1&2》之后不久，彼时的亚特鲁年仅 17 岁，在 100 册的冒险手记中还是刚刚离开伊苏、初步踏上旅途的时期。

游戏中，除了“铁打的多奇”之外的另一位主要角色叫“卡嘉”，是当地海盗团团长的女儿，也是“历代女主角中最有战斗气息的一位角色”。在游戏中，她会佩戴一只与亚特鲁共享某些状态的手镯，具体内容会在游戏初期交代。

▲ 《伊苏 10：北境历险》官方海报

▲ 《伊苏 10：北境历险》官方游戏截图

▲ 《伊苏 10：北境历险》官方游戏截图

▲ 《伊苏 10：北境历险》官方游戏截图

▲ 《伊苏 10：北境历险》官方游戏截图

IT之家经过查询得知，而在《伊苏 10：北境历险》中，玩家可以操作主角亚特鲁和卡嘉两位角色展开冒险。游戏的战斗系统也焕然一新，引入了可以同时操作两人的“交叉动作”系统，可以在“单人”及“组合”模式之间来回切换。

《伊苏 10：北境历险》即将于 2023 年 9 月 28 日发售，登陆 PS5、PS4 和 Switch，支持中文。

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