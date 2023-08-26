安卓 Beta 版 Microsoft Launcher 已整合微软必应聊天

IT之家 8 月 26 日消息，包括 Surface Duo 在内，任何符合运行条件的安卓手机安装最新测试版 Microsoft Launcher 之后，可以使用必应聊天（Bing Chat）。

安卓用户打开 Microsoft Launcher 上的搜索栏之后，可以直接和必应进行聊天。微软目前已经邀请用户进行测试，并表示会尽快向所有用户开放。

用户升级到最新 Beta 版 Microsoft Launcher 之后，在搜索栏中会看到一个必应的图标，用户可以直接点击跳转和必应聊天；用户也可以向下滑动打开 Microsoft Launcher 的搜索功能，和必应展开聊天。

整个操作体验和移动端必应聊天基本相同，并提供了更有创造性、平衡和更加精准三种模式。

IT之家在此附上注册链接，感兴趣的用户可以点击注册，下载体验 Microsoft Launcher Beta 版本。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。