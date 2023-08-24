微软已邀请部分必应聊天用户，测试“nosearch”功能

IT之家 8 月 24 日消息，微软广告和网络服务负责人 Mikhail Parakhin 今天在 X（推特）上发布推文，表示已经邀请部分必应聊天（Bing Chat）用户，测试“nosearch”功能。

Parakhin 在推文中附上了一张图片，在输入“美国现任总统是谁？”问题，必应聊天会禁用 Bing 网络搜索，直接反馈出相关的结果。

Parakhin 在推文中表示：“现在有些人会看到这个选项”。微软必应集团副总裁 Michael Schechter 转发了 Parakhin 的消息，并表示：“我们很高兴能向一直要求该功能的资深高级用户推出”。

IT之家此前报道，这一新功能意味着用户可以指示 Bing Chat 不依赖互联网的海量信息来回答问题，而是提供更精确、更相关的信息，符合用户的偏好和需求。也可以解决一些网络搜索不必要或无效的情况，让用户能够快速获取关键查询或参考信息，省去浏览可能无关的搜索结果的麻烦。

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