中国移动网络部分 Microsoft 服务无法正常使用

IT之家 8 月 19 日消息，微软社区网友 LiCaoZ 发文表示，自 8 月 19 日 11 时起，包括必应搜索在内的部分 Microsoft 服务受到了部分地区中国移动省份网关屏蔽，流向 Microsoft 数据中心节点的数据包会在经过省份网关时被丢弃。

IT之家注意到，8 月 19 日 17 时 10 分，根据 Light Beacon [湖北]、L1_Xu4n [湖北]、山河万里 [宁夏]、宇康 吴 [湖南]、JingZheYou [湖北]、朱小丞 [辽宁]、冰河？[湖北]、chaosjulien [湖南]、浪疯 [山东]、Shih Chun [重庆] 用户反馈和作者 [河南] 验证，cn.bing.com 必应搜索服务现已在部分省市恢复可用。

通过修改 hosts 使用必应搜索（可能不适用于所有省份）：

使用 WIN + X 组合键，找到 终端（管理员）或 PowerShell（管理员）打开。

图源微软社区（下同）

输入“notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”按下回车。

系统应当弹出一个记事本窗口。请拖到最下方 另起一行 并输入：

202.89.233.103 cn.bing.com

202.89.233.103 r.bing.com

使用 CTRL + S 组合键保存 hosts 并关闭记事本窗口。

在刚才打开的命令行中输入 ipconfig /flushdns 刷新 DNS 解析记录，并重新打开浏览器使用 cn.bing.com 搜索。

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