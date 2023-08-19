首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

中国移动网络部分 Microsoft 服务无法正常使用

2023/8/19 20:06:54 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 扎客echxAr_BroOC_Formula软媒用户1520111软媒新友2010825 的线索投递！

IT之家 8 月 19 日消息，微软社区网友 LiCaoZ 发文表示，自 8 月 19 日 11 时起，包括必应搜索在内的部分 Microsoft 服务受到了部分地区中国移动省份网关屏蔽，流向 Microsoft 数据中心节点的数据包会在经过省份网关时被丢弃。

IT之家注意到，8 月 19 日 17 时 10 分，根据 Light Beacon [湖北]、L1_Xu4n [湖北]、山河万里 [宁夏]、宇康 吴 [湖南]、JingZheYou [湖北]、朱小丞 [辽宁]、冰河？[湖北]、chaosjulien [湖南]、浪疯 [山东]、Shih Chun [重庆] 用户反馈和作者 [河南] 验证，cn.bing.com 必应搜索服务现已在部分省市恢复可用

通过修改 hosts 使用必应搜索（可能不适用于所有省份）：

  • 使用 WIN + X 组合键，找到 终端（管理员）或 PowerShell（管理员）打开。

图源微软社区（下同）

  • 输入“notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts”按下回车。

  • 系统应当弹出一个记事本窗口。请拖到最下方 另起一行 并输入：
    202.89.233.103  cn.bing.com
    202.89.233.103  r.bing.com

  • 使用 CTRL + S  组合键保存 hosts 并关闭记事本窗口。

  • 在刚才打开的命令行中输入 ipconfig /flushdns 刷新 DNS 解析记录，并重新打开浏览器使用 cn.bing.com 搜索。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：微软中国移动必应搜索

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用