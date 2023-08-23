微软推送 Windows 广告：恳求 Chrome 用户将 Bing 设置为默认搜索引擎

IT之家 8 月 23 日消息，微软一直在通过各种方式向 Windows 和 Edge 用户推销自己的产品，比如弹出广告、横幅、或者不断提示用户更换默认浏览器或搜索引擎、重置应用默认设置、或者开启遥测数据收集等。尽管用户一再要求微软减少这些做法，但微软似乎没有停止的意思。最近，微软又有了一个新的尝试，就是向 Chrome 用户发送 Windows 广告，恳求他们把 Bing 设为默认搜索引擎。

Neowin 网站的联合创始人 Steven Parker 今天早上在自己的 Windows 10 电脑上发现了这个广告。这个广告用了一些诱惑手段，比如承诺“改善搜索体验”、“赠送微软奖励积分”、“提供新的人工智能驱动的 Bing”等。IT之家注意到，不像 Windows 11 升级提示只有两个“是”的按钮，这次的广告还允许用户用“不切换”的按钮拒绝这个提议。据悉，这个广告最早出现在 2023 年 6 月。

不止屏幕右下角出现侵入性广告，用户还发现了一个名为“BGAUpsell”的未知进程，位于 C:\Windows\Temp\MUBSTemp 文件夹中，并且无法访问。

向 Chrome 用户推送 Bing 广告可能是针对特定地区或其他标准的特定受众进行的实验。Virustotal 扫描显示，可执行文件会 ping 多个与浏览器相关的参数，比如浏览器版本、默认设置、标识符等。

尽管微软有一些优秀的产品，但该公司在营销方面过于激进，为了少数新客户而不断惹恼自己的核心受众。

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