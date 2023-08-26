乘联会崔东树：智能座舱推动私车普及，电动化推动汽车成为消费电子产品

IT之家 8 月 26 日消息，乘联会秘书长崔东树今日通过“崔东树”公众号发文，谈及当前新能源汽车、智能座舱等方面的发展趋势。

崔东树指出，随着汽车电动化、智能化的发展，尤其智能座舱快速升级和完善，汽车普及仍将持续提升。同时，汽车市场规模潜力仍然巨大，未来中国汽车产销量有望突破 4000 万水平。

在较长一段时间内，车企发布战略方向前景规划时，会言必称“新四化”（IT之家注：电动化、网联化、智能化、共享化）。而国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》在阐述我国汽车产业发展方向时，仅保留了电动化、网联化和智能化，删去了原本应该并列出现的“共享化”。

崔东树认为，共享化“根本不是”新能源发展的目标，而是一种商业模式 —— 主要是网约车等商业模式。因此“删除共享化是很正确的”。

此外，随着 IT、消费电子产业繁荣，用户可充分享受平板电脑、智能手机等智能终端带来的丰富、优质的交互体验，当用户形成习惯后，这种交互体验会向汽车座舱蔓延。崔东树表示，随着技术的不断升级，新能源汽车越来越趋向于消费电子化。与传统的燃油车相比，新能源汽车普遍拥有更多的科技元素，如自动驾驶、智能语音、大屏显示等功能，这些科技元素不仅极大提高了驾驶体验，也逐渐成为了消费决策的重要考虑因素之一。

因此，新能源汽车“智能化”注定了它们会被消费者视作代表新时代的纯净型消费电子产品。

崔东树还提出一个观点如下：未来的车辆不仅仅是一种交通工具，也是一个“家庭或办公室之外的，有利于放松和互动的第三空间”，汽车智能化带来的辅助驾驶和智能座舱功能将能够让人们在宽松、便利的环境中可以自由地释放自我。

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