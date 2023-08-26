配 AMD Ryzen Z1 处理器，联想 Legion Go 游戏掌机跑分曝光

IT之家 8 月 26 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，联想有望在今年 9 月召开的 IFA 2023 大展上，发布搭载 Win11 系统的 Legion Go 游戏掌机。

IT之家此前报道称，这款游戏掌机配备 AMD 的 Ryzen Z1 处理器，现在该游戏掌机的 3 个跑分链接（1, 2, 3）已经曝光。

此前报道称联想原本计划使用 Ryzen 7040U 处理器，随后选择了 Ryzen Z1 处理器，也就是华硕 ROG 掌机所使用的处理器。

联想和 AMD 公司合作，通过定制功率和电压曲线，进一步调校了 Ryzen Z1 处理器，比 Ryzen 7040U 提供更澎湃的性能输出，以及更持久的续航表现。

IT 在家在此附上联想 Legion Go 游戏掌机规格如下：

处理器：AMD Ryzen Z1 Extreme

核心：配 16 个逻辑处理器，8 个核心

架构：X64

内存：16GB（4 通道，7500 MHz）

硬盘：476.94GB 驱动器（512 GB），为三星 MZAL 8512 HDLU-00 BL 2 NVMe

图形：AMD Radeon Graphics，配定制版本 31.0.14003.38003

屏幕分辨率：2560 X 1600

系统：Win11 家庭版，版本号 10.0.22621.1992（23H2）

电源管理：平衡模式，电源滑块可以切换“可持久续航”，可支持插电使用

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