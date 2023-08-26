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配 AMD Ryzen Z1 处理器，联想 Legion Go 游戏掌机跑分曝光

2023/8/26 8:56:23 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 26 日消息，根据国外科技媒体 Windows Latest 报道，联想有望在今年 9 月召开的 IFA 2023 大展上，发布搭载 Win11 系统的 Legion Go 游戏掌机。

IT之家此前报道称，这款游戏掌机配备 AMD 的 Ryzen Z1 处理器，现在该游戏掌机的 3 个跑分链接（123）已经曝光。

此前报道称联想原本计划使用 Ryzen 7040U 处理器，随后选择了 Ryzen Z1 处理器，也就是华硕 ROG 掌机所使用的处理器。

联想和 AMD 公司合作，通过定制功率和电压曲线，进一步调校了 Ryzen Z1 处理器，比 Ryzen 7040U 提供更澎湃的性能输出，以及更持久的续航表现。

IT 在家在此附上联想 Legion Go 游戏掌机规格如下：

  • 处理器：AMD Ryzen Z1 Extreme

  • 核心：配 16 个逻辑处理器，8 个核心

  • 架构：X64

  • 内存：16GB（4 通道，7500 MHz）

  • 硬盘：476.94GB 驱动器（512 GB），为三星 MZAL 8512 HDLU-00 BL 2 NVMe

  • 图形：AMD Radeon Graphics，配定制版本 31.0.14003.38003

  • 屏幕分辨率：2560 X 1600

  • 系统：Win11 家庭版，版本号 10.0.22621.1992（23H2）

  • 电源管理：平衡模式，电源滑块可以切换“可持久续航”，可支持插电使用

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关键词：AMD联想

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