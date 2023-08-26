恐怖游戏《逃生：试炼》推迟至明年登陆 PS5、Xbox 主机平台

IT之家 8 月 26 日消息，《逃生：试炼》（The Outlast Trials）是由 Red Barrels 工作室开发和发行的一款隐蔽类生存恐怖游戏，这款游戏于今年 5 月 19 日上架之后，综合评价为特别好评，今年 7 月累计销量已经突破 100 万份。

《逃生：试炼》原定于今年年底之前登陆 Xbox 平台，不过 Red Barrels 官方发布博文，表示游戏推迟到 2024 年登陆 Xbox。

IT之家翻译博文部分内容如下：

我们现阶段的工作重心是打磨游戏主机版本，计划将其引入到 PlayStation 5、Xbox Series S|X、和上一代游戏主机（PlayStation 4 和 Xbox One），实现和 PC 的跨平台游戏。

我们的开发工作一切顺利，但现阶段无法给出准确的登陆游戏主机时间，也无法保证跨平台游戏。我们原本计划在 2023 年登陆游戏主机，但鉴于开发团队目前面临的诸多挑战，我们计划在 2024 年年初推出主机版。