《家园 3》游戏新动态：引入 War Games 合作模式、官方支持 MOD

IT之家 8 月 26 日消息，不少玩家期待的太空 RTS 游戏《家园 3》（Homeworld 3）日期宣布跳票，发行时间从 2023 年年底推迟到 2024 年 2 月。不过官方近日在科隆游戏展上，发布了两条关于游戏的积极消息。

游戏开发商 Blackbird Interactive 宣布，《家园 3》游戏将会引入名为 War Games 的合作游戏模式，并放出了一段 2 分钟的视频进行详细介绍。

Blackbird 表示 War Games 模式结合了 RTS 和 Roguelike 的游戏机制，可以让 1-3 名玩家协作完成游戏。IT之家在此附上视频如下：

官方表示：“指挥官将需要在一波又一波的敌人中管理舰队力量，并在每个完成的目标中获得强大的神器来增强船只。根据结果，玩家将解锁额外的神器和首发舰队，以保持挑战的新鲜感”。

第二条消息是《家园 3》首发时将官方支持 MOD。Blackbird 表示正和 mod.io 合作开发这项功能，邀请玩家自定义和增强战舰，通过 MOD 实现星系跨越的使命。

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