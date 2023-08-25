《猛兽派对》主题 Xbox Series S 游戏机公布

IT之家 8 月 25 日消息，微软今日公布《猛兽派对》主题 Xbox Series S 游戏机，将在推特通过抽奖送出。

据 IT之家稍早前报道，国产多人萌系游戏《猛兽派对》将于 9 月 20 日登陆 Steam、Xbox One 和 Xbox Series X|S 平台，首发加入微软 XGP 订阅。

不久前，蓝宝石宣布将推出《猛兽派对》主题显卡，机械革命笔记本也将推出一款《猛兽派对》主题笔记本。

游戏简介：

《猛兽派对》是一款萌系多人对战游戏，玩家可以和小伙伴们一起在游戏中扮演超萌的阿猫阿狗或者是其他小动物，互相打闹，打斗没有任何技巧，可以随心所欲地游戏。该游戏的体验版曾于 2020 年 10 月在 Steam 平台上测试了一周，同时在线人数峰值破 13.5 万，这款国产游戏因此一度位列 Steam 全球热门第四，超过了《Among Us》、《GTA》以及《彩虹六号》。

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