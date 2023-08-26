五菱 E10 单人电动货车上市：车宽 1.08 米 / 载重 200kg，3.68 万起售

IT之家 8 月 26 日消息，上汽通用五菱今日宣布，旗下“致富小精灵”单人电动小货车五菱 E10 正式上市。该车推出实用型、舒适型两种配置，售价分别为 3.68 万元和 3.98 万元。

结合IT之家此前报道，该车号称“可为快递小哥遮风挡雨”，采用双门单座设计，配有货箱。其长宽高分别为 3310/1080/1690mm，轴距为 2200mm，车身总重为 885kg。仅仅 1 米出头的车身宽度，比较方便在狭窄的街道、小巷穿行，车身高度也仅比五菱宏光 MINIEV 高了 6.9 厘米。

空间方面，五菱 E10 配有一个容量 1.7m³ 的货箱，载重能力为 200kg。

同样的，“一分价钱一分货”，新车内饰整体采用较为朴素、实用的设计，拥有双辐式方向盘和液晶仪表，且配有两个 USB 接口。同时，新车还配有手动空调，中控台上也配备了部分储物区域。

动力方面，E10 采用 9 千瓦时的电池组，电机功率为 20KW，最高车速 71km/h。而在城区限速 40km/h的工况下，最大续航里程可达 150km。作为对比，宏光 MINI EV（120 公里续航版）电池为 9.2 千瓦时，电机功率同样为 20KW。

此外，该车还支持多种使用场景，用户可将其当作烧烤车、柠檬茶车、冰淇淋车使用。

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