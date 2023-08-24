五菱星云车型今日开启盲订：订金 1000 元抵 3000 元，可获官方改色膜

IT之家 8 月 24 日消息，五菱汽车官方公众号今日宣布，旗下油电混动新车 —— 紧凑型 SUV 五菱星云即日起正式开启盲订。IT之家整理盲订权益如下：

9.9 元下订： 可享价值 2000 元贴心保养礼，包含 3 年 6 次保养（含首保在内的例行基础保养）。

1000 元下订：可享价值 8000 元豪礼，包含一款价值 3000 元的改色膜、盲订订金 1000 元抵 3000 元和上述价值 2000 元的贴心保养礼。

此外，官方称此次活动时间为 8 月 24 日至新车上市（日期未说明），前 10000 名下订提车用户可享。

至于前文提到的“改色膜”，目前包含芭比粉、太空银、热力橙、仙踪绿、罗兰紫、冰莓粉六种方案，其中芭比粉为双拼色车身。

五菱星云在 8 月 16 日以“灯光秀”的形式首发亮相，新车定位紧凑型 SUV，搭载五菱星辰、五菱凯捷等车型同款的 HEV 油电混动系统，预计 9 月上市。

外观方面，该车搭载了由 292 颗 LED 灯珠组成的前大灯，具备“星语律动灯光秀”功能，内置包括解锁、上锁、寻车等场景的“3 种日常场景 + 2 种 SayHi 律动 + 3 种循环灯舞”效果。新车长宽高为 4610/1810/1670mm，轴距 2700mm。

新车内饰提供“朝霞云白”“天幕黑金”两种配色，车内 8 处高频接触区域号称运用了 100% 的皮质进行软包覆。该车配备有 10.25 英寸中控屏和 7 英寸液晶仪表，下方疑似配有一排触摸式空调控制按键。

动力方面，新车采用了 2.0L 发动机 + 电机组成的混动系统，发动机最大功率 100kW，最高车速 135km/h。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。