消息称苹果 9 月 12 日举办 iPhone 15 系列发布会

IT之家 8 月 26 日消息，消息源 Majin Bu 昨日发布推文，表示从匿名消息源处获悉，苹果公司计划于 9 月 12 日举办秋季特别活动，将发布 iPhone 15 系列手机。

Majin Bu 表示他目前无法 100% 确认这条信息的真实性，只是分享了相关的截图，其中图片中的 NPI 代表的是 New Product Launch（新产品发布）。

IT之家此前报道，彭博社的马克・古尔曼曾在本月初发布推文，认为苹果极大概率会在 9 月 12 日召开活动。

古尔曼此前报道，新款 iPhone 将于 9 月 15 日星期五开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。

除了 iPhone 15 系列之外，9 月份的发布会预计还将包括新款 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2 等型号，还有 iOS 17 及相关操作系统的最终细节和发布日期，以及可能的其他一些公告。

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