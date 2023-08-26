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realme 真我 GT5 手机继续预热：搭载三频 GPS + 四频北斗，支持 Wi-Fi 7 协议

2023/8/26 15:14:49 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖软媒新友1933769 的线索投递！

IT之家 8 月 26 日消息，realme 今天继续预热真我 GT5 手机，这次是介绍该机的定位系统参数以及网络方面的表现。

真我 GT5 手机支持三频 GPS，频段为 L1、L2、L5，以及包括 B1l+B1C+B2a+B2b 四个频段在内的北斗卫星导航系统，号称可实现“车道级导航”。同时，官方称该机也是首个基于高通 Qualcomm Enhanced SDK 的机型。

今天下午，真我再度对该机进行预热。这次，官方宣布真我 GT5 手机将配备全速天线矩阵系统 3.0，支持 Wi-Fi 7 协议，搭载自研 Wi-Fi 增强技术，可实现 Wi-Fi 与蓝牙使用独立天线、互不干扰，号称游戏平均延迟较上代降低 20ms，弱信号吞吐速率提升 50%

根据官方消息，真我 GT5 将于 8 月 28 日 14 点正式发布。IT之家汇总 realme 官方此前预热如下：

  • 骁龙 8 Gen 2 处理器 + 超独显芯片 X7

  • 提供 24GB+1TB 版本，LPDDR5X RAM+UFS4.0 ROM

  • 极客性能面板，支持多核心调度以及自定义频率

  • 屏幕支持 144Hz 刷新率 + 1.5K 分辨率

  • 240W 快充 + 150W 快充双版本，支持 UFCS 融合快充

  • 1.5K 144Hz 超窄边直屏，无屏幕支架，边框窄至 1.46mm

  • 觉醒光环系统 Pro，4 灯带支持 26 色自定义

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关键词：realme手机真我GT5

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