AMD 高管回应《星空》游戏质疑：没有阻止 B 社添加 DLSS 技术

IT之家 8 月 26 日消息，AMD 于今年 6 月宣布和 B 社（Bethesda）建立合作，成为《星空》游戏的独家 PC 合作伙伴。IT之家此前报道，《星空》日前开放了预加载，显示仅支持 AMD FSR 2，没有发现英伟达 DLSS 和英特尔 XeSS 技术的相关 DLL 文件。

这不免让人产生联想，AMD 通过和 B 社的合作关系，要求不为《星空》游戏提供 DLSS 和 XeSS 技术支持。

AMD 游戏解决方案首席架构师 Frank Azor 在接受 The Verge 媒体采访时，强调“如果 B 社想要添加 DLSS，我们也会全力支持”。

Azor 表示公司所支付的合作款项，仅仅是要求游戏和显卡捆绑销售，虽然 AMD 公司也希望 B 社能优先考虑 AMD 显卡，以便于充分发挥 AMD 显卡的性能，但这仅仅只是一个建议，并非强制性需求。

Azor 表示 B 社优先考虑 FSR 的一个重要原因是游戏主机。微软的 Xbox Series S|X 游戏主机配备 AMD 芯片和匹配的显卡，而 DLSS 目前仅能在英伟达显卡上运行。

Azor 明确表示：“如果 B 社询问我们的意见，那么我们会无条件同意支持 DLSS”。

相关阅读：

《预载文件显示《星空》游戏不支持英伟达 DLSS 和英特尔 XeSS》

《AMD 宣布成为《星空》独家 PC 合作伙伴》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。