那些“出道即是巅峰”的经典游戏，后续作品永远无法逾越

其实很多玩家都比较好奇，为什么很多经典游戏都不打造续作呢？

初代已经做得这么棒了，打造续作的话肯定会更受欢迎吧！

我们接触过不少游戏都是 2 代比较经典，像是《暗黑 2》《生化危机 2》《街头霸王 2》《双截龙 2》《三国志 2》《战国之刃 2》《梦幻模拟战 2》...... 等等。但并非所有的游戏续作都能保持超高质量和人气，有的游戏初代就已经是巅峰

初代太过于完美，往往会让玩家们对续作期待过高。当续作真正发行时，质量即使上乘，也达不到玩家们的预期，最终被认定是“狗尾续貂”。也正是这个原因，早几年的很多游戏公司都不愿意打造续作，宁愿将这部分资源放在其它游戏的开发上。

当年我们玩到的《名将》《圆桌骑士》《恐龙快打》《三国志》《惩罚者》《龙王战士》《龙与地下城》这些比较火爆的 CAPCOM 游戏都是没有续作。不过这类清版过关游戏的玩法都差不多，或许当年 CAPCOM 就是将原本开发续作的资金用在了新游戏上面。

因此我们可以将《恐龙快打》、《三国志》和《惩罚者》看成是《名将》的续作。游戏厅老板估计也是这么认为的，于是才有了什么快一、快二、快三、新快三的称呼吧！

不过说到《恐龙快打》，还真有那么一款精神续作。

是发行在世嘉 CD 平台上的《凯迪拉克与恐龙-第二次大战》，光是这个标题就能让我们直接联想到 CAPCOM 的《恐龙快打》。但是这两款游戏绝对没有半毛钱关系，仅仅是得到授权之后开发的一款冒险游戏。千万不要尝试去玩，滥竽充数的作品！

如果小编说《合金弹头 1》是该系列最经典的版本，会不会有人反对呢？

肯定有，而且还很多。光是《合金弹头 2》就已经超越了初代，《合金弹头 3》更是巅峰之作。怎么能说《合金弹头 1》最经典呢！

我们要知道的是，只有《合金弹头 1》才真正拥有反战的主题。而且将战争的残酷体验了出来，这是其他版本无法做到的。最原汁原味的小跳、F 弹、R 弹、趴坦克小兵，也只有在初代中才有。基本上后期作品的玩法，都是在初代的基础上再创作的。

也正是这个原因，当年在游戏厅时期玩家们更愿意玩《合金弹头 1》，而且游戏的套路已经被研究得非常彻底，基本上都可以做到一币通关。

《合金弹头 2》之后的作品几乎没有反战主题，打的都是外星人和异形生物了。

《合金弹头 4》和《合金弹头 5》时期已经失去了该系列的风格，虽然玩家们仍然可以玩玩，但总觉得很凑合。《合金弹头》后期的 7 和 XX 则是 SNK 外包给其他公司制作的游戏，失去了最初的原汁原味。

同样的，当年红白机平台《魂斗罗 1》，被玩家们认为是永远无法超越的经典。

国内大部分玩家最初都是在红白机和街机上面接触到的《魂斗罗 1》和《超级魂斗罗》。也许是那个年代资源极度匮乏吧！这两款游戏即使被玩家连续通关很多次也不会腻。而相较于初代，《超级魂斗罗》的难度稍微要大那么一点点，出现在合集卡带上的数量并没有那么多 。因此玩家们玩得最多的始终是初代。

之后的续作在各大主机平台发行，其中不乏经典之作。不过虽然增加了大量的玩法、内容和故事，但难度、操作和手感完全不同，失去了最初那种亲民的感觉。

或许我们可以理解续作都是披着魂斗罗外衣的射击游戏。

不过不得不承认，《魂斗罗》绝大部分的作品质量都非常高。

《仙剑奇侠传》当年被认为是国产 RPG 游戏的巅峰之作。

如果在《仙剑奇侠传 1》之后就不更新了，那国内的 RPG 市场会不会一直处于空白期呢？双剑带动了国内 RPG 游戏的发展，让 RPG 游戏成为主流游戏进入玩家的视线。

《仙剑奇侠传 1》之后诞生了不少的续作，甚至成为一代人的精神寄托。不少版本还被改编成为电视剧。

不过稍微资深一点玩家最喜欢的版本始终是《仙剑 1》《仙剑 4》《仙剑 5 前传》，这三个版本的剧情堪称是最完美的，而玩法也比较深入人心。

当然了，《仙剑奇侠传 3》的质量也值得肯定的，就是坑爹的迷宫让人心有余悸，加上莫名其妙的古董系统，以及鸡肋般的锻造、尸块、魔剑系统，让人玩了一次之后绝对不想再玩一次。

其实《仙剑》后期的作品大部分都是为了消磨情怀。

《仙剑 4》的建模和画风真的算得上是那个时代的巅峰了，然而多年后我们再玩到《仙剑 5》时就会发现，很多东西还是换汤不换药，新增加的功能和画质远远达不到玩家的预期。

《仙剑》系列经历过了好几个时代，能够一直坚持玩下去的，大部分应该都是当年的情怀玩家。然而后期的《仙剑》续作大部分都是为了迎合年代一代观众的胃口，也正是这个原因失去了最初的精髓。

因此还是那句话，《仙剑奇侠传 1》的地位是不可替代的！

说实话，当年的《星际争霸 2》拥有最精良的游戏引擎，以及超棒的画质、美工和建模，在当时来说质量绝对算得上是最顶尖的游戏。

《星际争霸 2》将前后的剧情完全接上了，并加入了各种脑洞，将多年前的伏笔一一实现，让苦苦守候多年的玩家们终于看到了最完美的结局。

这种感觉不是一部电影大片就能给予的。

游戏中创新的加入了 PVE 指挥官模式，以及新手上路的的执政官模式。而游戏中的战役更像是一个大型教学，让玩家在体验剧情的时候熟悉操作。可以说将人性化操作发挥到了极致。

《星际争霸 2》无论是玩法、画质、操作、性能还是系统都可以完全碾压初代，但却无法取代它的地位。没错，在怀旧玩家眼中最经典的始终是《星际争霸 1》，这是毫无争议的。

当年那些英语不及格的玩家，却能够准确无误的背出英文秘籍；当年所有网吧全都开同一款游戏的轰动场面；当年那些网瘾玩家不眠不休，饿了吃方便面，困了就在网吧睡觉的潦倒形象，这全都属于《星际争霸 1》那个时代。

《幻世录 1》的成功奠定了战棋类游戏的地位。估计当年有很多玩家和我一样，在玩过《幻世录》之后就会去网上找找，看有没有其他同类的游戏可以玩。结果又发现了《风色幻想》《天使帝国》之类的游戏。

在《幻世录》大火之后的那个阶段，战棋类的游戏也纷纷火了起来。然而这类题材的游戏当年还算是比较少的，因此绝大部分战棋游戏都能够成为经典。

《幻世录 1》的成功，续作自然也在计划中。然而《幻世录 2》却摒弃了最初的玩法，将游戏打造成为半即时制。这就让游戏失去了最初的精髓，要知道《幻世录 1》能够大火，正是因为其独特的战斗风格和操作模式。不过好在《幻世录 2》的玩法也颇具创新，并融入了初代的连斩模式。也算得上是一款合格的作品，不过相较于初代的高度就要逊色不少。

说实话，玩家们对一代的主角们都是非常有感情的，要是 2 代的剧情能接上初代，让几位主人公回归，然后将每个人的转职机会增加那么两三次，绝对可以让玩家们振奋起来。

还有哪些游戏初代即是巅峰呢？

《流星蝴蝶剑》

《孤岛危机 1》

《死亡空间 1》

《虐杀原形 1》

《三国志英杰传》

《重装机兵》

《孤胆枪手 1》

《三角洲特种部队 1 》

《恐龙危机 1》

《刀剑封魔录》

《帝国时代：罗马复兴》

《天地劫》无法超越是因为后续版本玩法不一样了

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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