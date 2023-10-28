11 月 17 日发行，《行尸走肉：命运》游戏上线 Steam 平台

IT之家 10 月 28 日消息，第三人称叙事动作冒险游戏《行尸走肉：命运》（The Walking Dead: Destinies）目前已经上架 Steam 页面，暂不支持简体中文。

根据此前发布的宣传片，这款游戏 11 月 17 日登陆 PS4/5、Xbox One、XSX / S、 Switch 和 PC，售价均为 49.99 美元（IT之家备注：当前约 366 元人民币），实体版将于 12 月推出。

《行尸走肉：命运》游戏由 Flux Games 开发、GameMill Entertainment 发行，围绕 AMC 制作的原版《行尸走肉》第 1 季至第 4 季的故事展开，拥有超过 15 个角色，包含瑞克、谢恩、米琼恩、弩哥、卡尔、格伦等。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

改变 AMC 的 The Walking Dead 的历史进程。与丧尸搏斗，重温标志性时刻，通过你的选择将英雄与反派、幸存者和丧尸分离，改变 The Walking Dead 宇宙的命运。你会像 Rick 一样做出相同的选择，还是另辟蹊径？

在一座医院中醒来，四周都是丧尸，以瑞克・格莱姆斯（Rick Grimes）的身份孤身一人开始旅程。从亚特兰大到格林家族农场、再到监狱和伍德伯里，组建盟友并与无处不在的丧尸展开殊死搏斗。在关键的选择时刻，你将决定你的队伍的命运，这些队伍将包括英雄和反派，幸存者和丧尸。是坚守历史的轨迹，还是在 AMC 的《行尸走肉》的世界中开创自己的道路，都由你决定。

Steam 游戏页面：访问这里。

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