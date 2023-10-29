秩序，摄影美感的重要体现之一

一张好照片的美，不仅体现在其巧妙的构图、精致的色彩以及有趣的故事等方面，还经常表现为“秩序美”。

秩序，简单地理解，就是照片中的元素呈现出的统一、和谐、规整等感觉，这种感觉自带美感，舒适、耐看，能让人切实感受到摄影的力量与美感。

捕捉摄影中的秩序，有时需要我们耐心等待一个合理的拍摄时机，有时需要我们精心布置，有时则需要我们细心观察，总之，需要我们用“摄影眼”去观察场景中的美。

那么这种秩序，通常以什么方式展现呢？

1. 形状

很多形状，就是自带秩序感、自带美感的。

如圆形、标准的正方形、正三角形等，这种整齐的直线或有规律的曲线组成的图形本身就十分规整，照片中如存在此类元素，看起来就会很有秩序感，显得整齐、简洁。

在极简摄影与创意摄影中，经常会用到各类形状来表现秩序，照片中可能没有十分明确的主题，但其本身就是美的一种展现。

2. 平衡

平衡也是能体现秩序感的重要因素，恰当的平衡可以给照片增彩不少。

比如在拍摄时利用镜面反射塑造对称，就是构建平衡的典型方式。

不过需要注意的是，平衡感在摄影中的表现可不只有对称一种，还包括照片的“稳定性”、各类元素的“呼应性”、元素分布的“均衡性”等，具体内容大家可以参考这一篇：

拍摄时不可忽视的元素 —— 平衡感

3. 面积

照片中各元素占据的面积也能表现秩序感，像五五等分的构图，各部分所占面积相同，就能带来一种秩序感；

三分构图也是如此，如果照片中有明显的分割线将画面均衡地分为三部分，那么这种布局也能表现出一种秩序感。

这种面积的分布也能进行更为细致的划分，如四等分、八等分等，这种用面积来表现秩序感的方式在航拍中经常会用到。

4. 重复

重复也是表现秩序感的一种方式，数量比较少的重复适合在照片中表现呼应感，如相同色彩的呼应、相同形状的呼应等。

当重复的数量更多时，秩序感就会表现得很明显，如体育场观众席密密麻麻的座椅，或者是房子上的一片片瓦，这种极致的重复就是秩序的体现，也能很好地表现美感。

当然，重复不只表现在具体的某种物体上，还可以以抽象的形式来表现，我们结合几张照片来观察一下：

光影明暗交替所形成的重复

线条形成的重复

形状的重复

既然有秩序感，那么我们也可以去刻意破坏秩序感来制造冲突，像在重复的元素中添加一个其他元素，或者让某一部分与其他部分不平衡等。

这种方法很适合去突出“不和谐”元素的存在，同时也很适合去表现某种情绪、思考。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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