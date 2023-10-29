蝠鲼、鳐鱼、魟鱼，傻傻分不清楚？魔鬼鱼又是什么？

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蝠鲼是一种以“魔鬼”为名的鱼类。那么蝠鲼具体指哪些鱼类？为什么很多时候人们对它和鳐鱼、魟鱼“傻傻分不清楚”？

文 | 闻静

鳐和鲼是远亲，魟和鲼是近亲

鳐目（以及电鳐目、锯鳐目）和鲼目同属于软骨鱼纲（软骨鱼纲还包括许多我们熟悉的鲨鱼，如真鲨、虎鲨、六鳃鲨、鼠鲨、须鲨、锯鲨、角鲨等），而魟科（以及燕魟科、六鳃魟科、深水尾魟科、扁魟科）和鲼科同属于鲼目。我们通常将鲼目鲼科的几种鱼类称为蝠鲼。

虽然鲼目下还有一个科叫做团扇鳐科，但是，从大体上来看，我们可以认为蝠鲼和魟鱼是近亲，两者跟鳐鱼是远亲。

但是，在分类上还有一个级别叫做鳐总目（Batoidea，也有称魟总目），包括锯鳐目、鳐目、鲼目、电鳐目。这样算的话，鳐鱼、魟鱼、蝠鲼又是一家人了。这样就引起混乱了，所以我们还是主要以科名来区分 —— 虽然团扇鳐科属于鲼目，我们还是把它们叫做鳐鱼。

鲼目、鳐目的一些主要鱼类。

蝠鲼、manta 与魔鬼鱼

说到魔鬼鱼，很多人会想到流行一时的歌曲《Manta》，并把歌词里面的 manta、devilfish（直译为魔鬼鱼）都当做是魔鬼鱼。其实，Manta 是鲼科（即蝠鲼）下的一个属的名字，即前口蝠鲼属（又称鬼蝠属）。

前口蝠鲼属有双吻前口蝠鲼（Manta birostris，又称鬼蝠魟）、阿氏前口蝠鲼（Manta ehrenbergii）两个物种。由于双吻前口蝠鲼名气较大，是鲼科中体形最大的一个物种，而阿氏前口蝠鲼是较晚从双吻前口蝠鲼独立出来的物种。因此，很多人认为 manta 就是双吻前口蝠鲼。

而其实，在英文里，devil ray（ray 表示鳐总目的鱼类）通常指的是鲼科的另一个属的鱼类，即蝠鲼属（Mobula）。

虽然 Manta 只是鲼科的一个属名，devil ray 又指的是鲼科的另一个属，但习惯上，我们会用 manta、魔鬼鱼称呼多种蝠鲼和魟鱼。

蝠鲼、鳐鱼、魟鱼的区别

虽然锯鳐目、鳐目、鲼目、电鳐目同属一个级别，但是我们可以看出它们的演化历程不同，相互之间的亲缘关系或近或远，并且这些目下的科也有同样的特点。图片来源：Shibuya et al. 2015

上图画出了鳐目、鳐目、鲼目、电鳐目的多个典型物种，从中我们可以大致看出三者的区别。

这些鱼类的一个共同特点是鼻孔、嘴巴朝下，看着它们的腹部好像一个大脸盘子中间长着小小的“眼睛”（其实是鼻孔）、嘴巴。也就是说，我们在水族箱里看到的这张“萌萌的脸”可能是它们其中任意一个，那么要怎么区分它们呢？

鳐鱼的尾部较为发达，具有明显的背鳍及尾鳍，可以通过摆动尾部游动，看起来很像“半鲨鱼半魔鬼鱼”。也有些鳐鱼的背鳍、尾鳍退化，只能通过体盘波动的方式游动，看起来很像魟鱼，但我们可以根据尾部是否有背鳍来区分，鳐鱼尾部的背鳍相对明显。

魟鱼的尾部退化，具尾刺，背鳍及尾鳍退化或消失，通常靠体盘波动的方式游动。

鲼鱼的尾部极度退化，细长如鞭，尾刺或有或无，拥有一个小型的背鳍，通常靠扇动胸鳍的方式游动，看起来像在海底飞行的鸟。

许多魟鱼、蝠鲼都有尾刺。虽然魔鬼鱼性格温和，但如果把它们惹急了（例如在雌性魔鬼鱼身边招惹它们的孩子），它们就会把尾刺作为防御武器。被这尾刺扎着的滋味可不好受。

参考文献：

Shibuya A, Carvalho M R, Zuanon J, et al. The use of pelvic fins for benthic locomotion during foraging behavior in Potamotrygon motoro (Chondrichthyes: Potamotrygonidae)[J]. Zoologia (Curitiba), 2015, 32(3): 179-186.

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