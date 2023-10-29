手机业务凉凉后，LG 现在过得怎么样？

日前，韩国媒体韩媒 The Elec 曝光了一则消息：LG 显示在为苹果研发代号“RDE”的新型 OLED 面板，将用于未来的 iPad 产品上；LG 还在研发另一款代号“RDG”的 OLED 面板，计划用在 2027 年发布的新款 MacBook 上。

LG 新型面板的主要优势是采用了两层发光层，能降低功耗、延长屏幕寿命。可以看到，苹果未来会加深旗下产品 OLED 面板的普及程度。而这个过程中，面板巨头 LG 则将扮演关键的角色。

科技行业中，LG 绝对是一家知名企业。只是，同为韩国科技大厂，LG 的光芒总是被咖位更大的三星压制着。不同于三星和苹果之间若即若离、相爱相杀的复杂关系，LG 看起来更像是苹果忠实的合作伙伴，还是牵制三星的一股力量。

而于苹果而言，LG 之所以看起来这么“人畜无害”，主要还源于 LG 手机业务的消亡。LG 手机曾经有辉煌的过去，在手机发展史上留下过浓墨重彩的一笔。不过，剥离了手机业务的 LG 仍然活得相当滋润，在自己擅长的领域发挥着举足轻重的作用。

（图源：LG）

LG 的智能手机时代：屡败屡战，屡战屡败

前智能手机时代，LG 就已经涉足手机行业。尽管那个时候诺基亚一家独大，并且占据了绝大部分市场份额，但 LG 仍然凭借外形设计等优势，拿下了部分市场。2006 年，也就是初代 iPhone 发布的前一年，LG 大名鼎鼎的“巧克力”手机一炮而红。这部手机采用了当时流行的滑盖设计，厚度却控制得得当，还用了玻璃纤维材质和钢琴烤漆工艺，兼具科技感和时尚感。

而在接下来的智能手机时代，LG 毫无悬念地进入了安卓阵营。2012 年，LG 为谷歌打造了经典的亲儿子机型 Nexus 4 ，双面玻璃设计 + 原生安卓系统，让这款产品颇具辨识度。而且，Nexus 4 还用了当时的顶级旗舰芯片，299 美元的定价下性价比十足，被很多人拿来和小米 2 系列做对比。

（图源：Google）

如今我们回忆起 LG 的智能手机，印象最深刻的大概是 LG 一次次的敢为人先。2014 年，LG 带来了曲面屏手机 LG G Flex，机身和屏幕弯起的弧度，看上去极具辨识度。

（图源：LG）

2016 年，LG 又带来了一款模块化设计的手机 LG G5。这款产品的“下巴”是可以拆卸的，用于更换电池，还可以搭配相机配件使用。LG G5 还配备了两颗后置相机，主摄之外还有一颗超广角镜头，就当时而言，这颗镜头还是能提供很多有趣的玩法的。

（图源：LG）

2020 年，LG 更是发布了一款双屏手机 wing 5，两块屏幕之间可以旋转，产生更加新奇的体验。不过，LG wing 5 发布时，LG 手机业务早已江河日下，这也是一款剑走偏锋的产品，实用性并不高。

（图源：LG）

从功能机走向智能手机时代的品牌有很多，但笑到最后的很少，LG 未能像三星那般幸运。相比三星，LG 产业链整合优势要低很多。尽管在屏幕面板上，LG 显示能提供大量支持。但是，LG LCD 时代的面板优势未能快速延续到 OLED 时代，LG 更没有三星那样的在存储、芯片自研代工等领域的全面把控的能力。

当 LG 手机无法形成真正的差异化优势时，就很难打动消费者为并不便宜的 LG 产品买单。以上提到的剑走偏锋的 LG 手机，它们采用的大胆设计，大部分源自设计师的灵光一现，缺乏实用性，并且很快在下一代产品上消失。这种类型的手机，或许会打动少部分极客用户，但难以支撑起真正的销量。

而智能手机行业一旦进入争夺存量的肉搏战时，LG 在巨头和新兴品牌的夹击下，就难免败下阵来。

没有手机，LG 还是混得风生水起

和三星一样，LG 同样是一家超级大的企业集团，业务涉及领域极其广泛。具体来说，LG 旗下有多个子公司分管不同业务，其中 LG 电子、LG 显示都是我们熟悉的品牌。此外，LG 集团还有经营运营商业务的 LG 电信、近年在新能源领域存在感十足的 LG 新能源、作为快消品行业巨头的 LG 生活健康等。据了解，LG 集团拥有的企业数量有 80 多家。

这么多企业和业务，我们当然无法一一介绍，但即便从中挑几个来展开，也足以管中窥豹，对 LG 的现状一探究竟。

首先是 LG 显示，这家企业和苹果等手机企业有着相当密切的合作。苹果早年发布的几款 LCD 屏 iPhone，LG 就是最重要的面板供应商之一。2017 年，iPhone X 发布，苹果首次给 iPhone 配备 OLED 屏幕，当时的供应商只有三星一家。但很快，LG OLED 面板就大批量用在苹果设备上。

LG 的屏幕面板不仅应用于手机，还在电视、车载屏幕、笔记本等多种类似的设备上频繁出现。Omdia 统计数据显示，2022 年，车用 OLED 面板市场上，LG 占据的市场份额高达 50%，力压排名第二的三星。2022 年，LG 的 OLED 电视面板出货量超过了 1000 万片。

（图源：LG）

当然，OLED 面板是高投入高风险的项目，LG 显示 2021 年才结束连续四年的亏损实现盈利。在今年 Q1，LG 显示又因为市场需求降低而出现亏损。但从未来趋势来看，OLED 屏幕未来仍有巨大的潜力，会给持续投入的 LG 带来丰厚的回报。

然后是借着电动汽车东风的 LG 新能源，动力电池供应商中，经常能看到 LG 新能源和宁德时代、比亚迪一起排在榜单前三。

SNE research 公布的最新数据显示，今年 1-8 月，全球动力电池市场，宁德时代以 36.9% 的市占率排名第一、比亚迪以 15.9% 的市占率排名第二，LG 新能源能排名第三，市占率为 14.2%。汽车动力电池市场上，俨然已形成这三大品牌三足鼎立的格局。

（图源：SNE）

根据财报数据，LG 新能源今年 Q2 的营收为 8.774 万亿韩元（约合人民币 477 亿元），同比暴涨 73%；利润为 4610 亿韩元（约合人民币 25 亿元），同比大涨 136%。随着新能源汽车的快速发展，未来 LG 新能源也将成为 LG 集团的重要收入来源。

而没有了手机业务，LG 电子仍然有很强的存在感，LG 在高端家电、PC 周边、电动汽车等领域都有所涉猎。今年的 Q2 财报中，LG 电子表示高端家电和电动汽车零部件需求强劲，实现了营收、利润双增长。不过，LG 的消费电子类产品在国内市场上仍然不太多见，LG 电视、洗衣机等家电产品往往定位高端，避开了与国产品牌的直接竞争，在韩国本土和欧美市场上更有影响力。

总的来看，没有了手机业务，LG 仍然是全球市场上最重要的科技企业之一，并且在很多个行业内都发挥着关键作用。对于这样的业务繁多、组织结构复杂的巨无霸集团，手机曾经也只是 LG 集团下众多业务中的一项，它的消失并不会对 LG 产生伤筋动骨的影响。

不做手机了，但 LG 仍然和数码紧密相连

LG 放弃手机业务自然是形势所迫，截至 2021 年 LG 董事会正式决定终止手机业务时，LG 手机已经连续亏损 23 个季度，累计的亏损金额达到近 300 亿元人民币。只是不同于 HTC、黑莓这些业务单一的手机品牌，LG 仍然能依靠其他业务，保持着科技行业内的地位。

而且，尽管不直接做手机了，但 LG 仍然会和手机、数码类产品保持着密切的联系。回到文章开头我们提到的那则爆料，未来苹果的 iPad 和 MacBook 都将用上 LG 的新型 OLED 屏幕。苹果选择 LG，估计有多方位的考量，一方面是 LG 在 OLED 面板上有这个实力，另一方面是二者没有直接的利益冲突。

除了苹果，LG OLED 屏幕、电池也在不断供应给各路的手机、PC 品牌。作为普通消费者的我们，还是在用着 LG 生产的部件和应用的技术成果。只不过，LG 从直接和用户接触的终端品牌，变成了上游产业链的供应商，从台前走到了幕后。

智能手机行业可能是最内卷、竞争最残酷的消费电子领域，太多自带光环的品牌在一轮轮洗牌中被淘汰出场或边缘化。除了 LG，这个名单上还能看到 HTC、MOTO、诺基亚等等一系列大家曾经耳熟能详的名字。LG 在屡败屡战、一次次挣扎后离场，也并没有太多应被指责的地方。

本文来自微信公众号：小雷哔哔 （ID：xiaoleibbb），作者：重嘉

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