全球首发，华为联合行业伙伴发布矿山行业全系列智能安全单兵装备

IT之家 10 月 30 日消息，华为官方公众号周六发文宣布，在 10 月 25 日举行的第 20 届中国国际煤炭采矿技术交流及设备展览会期间，华为联合行业伙伴全球首发了矿山行业全系列智能安全单兵装备。

▲ 图源华为，下同

据介绍，这些装备包含如下产品：

基于华为 Mate 60 系列改造的“矿务通”手机，该设备支持双向卫星通信、星闪技术 ，已经完成 KA 和 MA 认证，支持“矿鸿一碰连”“矿鸿电子挂牌”等多设备协同功能。此外，还有适配不同用户需求的矿务通手机 M40、矿安表 B9、5G 智能矿灯等产品。

由北斗天地推出的业界首款矿用骨传导耳机、矿鸿模块化矿灯、矿鸿多参数检测报警仪、矿安表 FHS3.7 (G)。其中，骨传导耳机采用了华为工业降噪算法和上下行双向骨传导技术，号称在矿山采掘、洗选、运输等强噪音环境下，既能够保持双耳开放，又可以做到“听得清”“说得清”。

华为矿山军团市场与产业发展总裁刘维介绍称，智能化建设需要进一步加强对矿山从业人员的关怀，就是需要通过矿工携带智能单兵装备实现与数字世界联通，补齐“人”在整体智能化矿山建设中的这一短板。

据IT之家此前报道，“矿鸿”（全称矿山鸿蒙）操作系统于 2021 年 9 月推出，标志着鸿蒙OS在 C 端之后面向 B 端拓展，首次进入工业领域实现商用。华为高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊在发布仪式上表示，华为煤矿军团的愿景是，把数字技术带入每一座矿山，构建万物互联的智能矿山。

今年 7 月，华为联合山东能源集团宣布盘古大模型在矿山领域实现首次商用，号称将解决 AI 在矿山领域落地难的问题，引领矿山 AI 开发模式从作坊式向工厂式转变，为 AI 大规模进入矿山打下坚实基础。

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