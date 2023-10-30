华为申请注册“遥遥领先”商标

IT之家 10 月 30 日消息，近日，华为技术有限公司申请注册“遥遥领先”商标，国际分类为运输工具、科学仪器，当前商标状态为等待实质审查。近期，因华为 Mate60 系列手机发售，“遥遥领先”成为网络热词。

IT之家注意到，“遥遥领先”这个词最先是出现在华为手机 Mate40 的发布会上，余承东在介绍手机的处理器、屏幕、电池、充电、摄像头、音质等状况时，曾经说了 14 次“遥遥领先”。去年的 Mate50 发布，全球首发了卫星通信功能，余承东再次提及“遥遥领先”，并称其为捅破天的技术，又将“遥遥领先”的热度推高。

10 月 27 日，华为发布 2023 年前三季度经营业绩。前三季度，华为实现销售收入 4566 亿元，同比增长 2.4%，净利润率为 16%。华为表示，公司经营结果符合预期。

华为轮值董事长胡厚崑表示：“公司经营结果符合预期。感谢客户、伙伴一直以来对华为的信任和支持。面向未来，我们将持续加大研发投入，发挥公司产业组合优势，不断提升产品和服务竞争力，为客户、伙伴和社会创造更大价值。”

华为并未披露前三季度各项业务收入情况。第三季度，华为发布了 Mate 60 系列手机，引起关注。

此外，第三季度，华为与赛力斯联合打造的 AITO 问界新 M7 车型上市销售。9 月 12 日，问界新 M7 车型发布，售价区间为 24.98 万元至 32.98 万元。10 月 15 日，AITO 汽车发布消息称，问界新 M7 上市首月累计大定突破 60000 辆。据了解，问界新 M7 大定即支付 5000 元定金的订单。

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