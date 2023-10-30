vivo Y100 手机发布：骁龙 695 搭配 5000mAh 电池，售价 1399 元起

IT之家 10 月 30 日消息，vivo Y100 手机于今天下午正式发布，该手机搭载骁龙 695 处理器，售价 1399 元起。

外观方面，vivo Y100 提供星夜黑、璃光蓝、琉云青配色，采用琉璃质感工艺和 3D 曲面玻璃设计。该机正面配备 6.78 英寸居中单孔 OLED 曲面屏，支持 120Hz 刷新率，采用新肖特屏幕材质防刮耐磨。

vivo Y100 机身经过防水加固处理，具备 IP54 级别的防护能力；同时带来全新的磐石缓震结构，机身内部搭载高强度的铝合金骨架，脆弱部分使用全新缓震材料。另外，这款新机的机身厚度仅 7.49mm。

续航方面，vivo Y100 搭载超薄 5000mAh 大电池，支持 15 小时短视频观看，支持 44W 快充。除此之外，vivo 还宣布产品预售和首销期间购买 Y100 用户可领取四年电池免费换新权益，具体活动时间为 2023 年 10 月 23 日-11 月 12 日。

影像方面，vivo Y100 后置 6400 万像素超清主摄（豪威 OV64B），支持 OIS 光学防抖，提供月亮模式，支持 2 倍人像焦段。

性能方面，vivo Y100 搭载骁龙 695 处理器，提供 12GB+512GB 大内存版本，支持 12GB 运存拓展，官方宣称最高后台开启 37 个 App。

IT之家附 vivo Y100 售价：

8GB+128GB 版 1399 元

8GB+256GB 版 1599 元

12GB+256GB 版 1799 元

12GB+512GB 版 1999 元

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