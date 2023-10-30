ChatGPT 再进化！全工具 All in One，网友：多少创业项目死于今天

一夜之间 ChatGPT 悄悄大更新，一众创业项目要被创飞了！

现在，它不仅支持上传 PDF 等各种你想分析的文件。

还能在一个对话里，自动切换使用各种工具，Dall・E、浏览器、数据分析等能一条龙使用了。

这一更新，让不少人惊呼：许多创业项目死于今天。

英伟达 AI 科学家调侃说，那些套壳公司们可以去过万圣节了🎃。

在你为一个创新点子兴奋前，一定要想想，它是不是能让大厂几个程序员轻松快速做出来。

到底更新了啥？举个栗子🌰：

让 ChatGPT 上网找一下过去 2 周内比赛过的足球队，为他们生成一张逼真图像来体现他们赢了或者输了的情绪。（该怎么做取决于检索到的信息）

然后 ChatGPT 就一次性调用了 browsing 和 Dall・E3 给出了图像。

接着上传一张爆火的 AI 图像“教皇时装秀”，让 ChatGPT 把图片风格改成这样，并且强调队内最知名的球员。

结果 ChatGPT 就输出了如下图像。

这意味着现在 ChatGPT 更有必应味儿了。

想要使用多个工具，不用再手动从下拉菜单里选择，而是让 ChatGPT 自行理解需要调用什么功能，生产力、效率再度 up up。

怪不得还只是小范围用户灰度测试（面向 Plus 用户），就马上引来大量网友围观。

还有人评论：这是 AGI 吧？

也有不少人恰柠檬了：啊啊啊怎么才能进入内测名单？

具体升级都有啥？一起来看。

上网画图数据分析一条龙

先来看支持 PDF 等文件的分析功能。

上传文件后给出指令，比如用两句话总结这个 PDF。

ChatGPT 可以直接给出回答。

也可以进行更加细节的提问。比如模型 Mistral 的 PIQA 分数比 Code Llama 高多少？

ChatGPT 会自动提取关键字在文件内搜索、给出回答。

ChatGPT 竞品 Claude 2 在更早之前上线了这一功能，支持 10MB 以下 PDF，对话窗口支持 200k 长度文本。ChatGPT 的相关数据现在还没有明确公布。

再来看“工具大荟萃”升级。

它能理解指令的需求，找到对应的工具。

多种组合已经被网友们玩出花来了。

上网 + Dall・E3 组合，即可生成实时天气卡片。

或者从搜索到的信息里提取多个信息点，分别生成图片。

检索 2023 年大西洋飓风的数据，然后制作一个信息图，根据飓风的大小表示飓风的类别级别和飓风。然后根据明年最有可能出现飓风的位置生成图像。

Dall・E3+GPT-4V 联合使用，控制生成图片的更多细节。

比如先让 Dall・E3 根据写实照片生成一张皮克斯电影风格图片。

然后再上传图像，将它作为新元素加入到新生成图像中。

此外，还能根据生成图像的数据，进一步生成报告。

如下例子中 ChatGPT 先使用了 GPT-4V 能力，理解图像内容；然后使用 Dall・E3 生成新图像；接着再利用 GPT-4V 创建报告。

不过，非常强大的插件功能，不包含在这次升级内。

如果想要使用插件，还得是之前手动操作的方式。

有人分析，这可能是出于对插件滥用的担忧。毕竟这么多功能一组合，很可能就搞出点什么“有害组合”。

还有人从 ChatGPT 客户端代码发现，“GPT-4 魔法创造”和“GPT-4 全工具”两种模式被提及。

后者对应的应该就是这一次更新。

前者所谓的“魔法创造”，可能还藏有更多能力。

而就在下周（11 月 6 日），OpenAI 将举办首届开发者大会，届时他们将向外界介绍正在开发的新工具。

OpenAI CEO 山姆・奥特曼表示，这个最新成果能帮助开发者实现更多创造。（但不是 GPT-5/4.5）

最近，ChatGPT 更新了知识数据，目前截止到 2023 年 4 月。

这一系列“悄悄”升级的动向，不免让人更加期待下周开发者大会，OpenAI 会带来哪些惊喜？

参考链接：

[1]https://twitter.com/ldjconfirmed/status/1718456393026490523

[2]https://twitter.com/thealexker/status/1718445317559902371

[3]https://twitter.com/btibor91/status/1718592805105250481

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：明敏

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