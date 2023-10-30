阿里通义千问大模型 App 上线：支持 AI 问答、创意文案等功能

IT之家 10 月 30 日消息，日前，阿里云旗下大模型通义千问 App 现已上架各大安卓应用市场，版本号为 1.0.2，安装包大小为 40.95MB。

应用介绍显示，通义千问是一款超大规模预训练模型，能够在创意文案、办公助理、学习助手、趣味生活等多个方面为用户提供全方位的协助。

据介绍，通义千问 App 在创意文案方面可提供小红书文案生成、剧本创作、改写润色等功能；办公助理可提供代码生成、代码解释、周报扩写等；学习助手可提供中英互译、数学题、文言文翻译等功能；趣味问答支持高情商回复、吹彩虹屁、健身计划等。

IT之家实测，安卓用户只需下载安装 App 并通过手机号注册，即可进行尝鲜。需要注意的是，这款 App 暂未推出 iOS 版本，想要体验的苹果用户需要再等待一下了。

据IT之家此前报道，通义千问大模型于今年 9 月首批通过备案，并正式向公众开放。随后，阿里云宣布开源通义千问 140 亿参数模型 Qwen-14B 及其对话模型 Qwen-14B-Chat，免费可商用。

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