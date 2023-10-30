小米免费商用字体 MiSans L3 发布，符合最新国标 GB18030-2022

IT之家 10 月 30 日消息，MiSans 是小米最新推出的定制免费可商用字体，它简化了字体出脚，合并笔画交界处以减少视觉负担，更利于屏幕显示。

这还是一款可变字体，支持多种字重，可满足不同场景需求。特别的是，MiSans 支持众多 OpenType 字体功能，设计师们可以通过这些功能满足更细腻的排版需求。

随着小米 HyperOS 澎湃系统的发布 ，小米设计团队也对原先提供的免费商用字体进行了更新。本次更新带来了大量生僻字支持，而且符合最新 L3 级别 GB18030-2022 国标。

据介绍，GB18030-2022 强制规范三个实现级别，于 2023 年 8 月 1 日起开始执行。实现级别 1 共 27584 个汉字；实现级别 2 包含实现级别 1 以及《通用规范汉字表》中的没有包含在实现级别 1 之内的编码汉字，共计 27780 个汉字；实现级别 3 包含实现级别 2 以及新标准件规定的全部汉字及表 3 中的康熙部首，总计 87887 个汉字，用于政务服务和公共服务的产品应满足实现级别 3 的要求。

小米表示，MiSans 包含级别 1 + 级别 2，而全新的 MiSans L3 则为级别 3 字库（IT之家注：该字库不包含级别 1 和级别 2）。

据介绍，小米刚刚发布的 HyperOS 中已经内置了适配生僻字的百度输入法小米版、讯飞输入法小米版、搜狗输入法小米版，其他用户可以自行下载字体文件。

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