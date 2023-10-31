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消息称索尼 α9Ⅲ 相机定价 4500 美元，预计 11 月 8 日发布

2023/10/31 0:21:04 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 31 日消息，据 SonyAlphaRumors，索尼即将发布的新品 α9Ⅲ 相机与现有 α9Ⅱ 类似，仅售 4500 美元（IT之家备注：当前约 32985 元人民币），国行可能是 32999 元。

此前有消息称，索尼将于 11 月 8 日举行新品发布会，或将发布：

  • 索尼 FE 300mm F2.8 GM；

  • 索尼 A9 III 相机；

  • 索尼 A1 固件升级更新。

此前消息称，索尼 A9III 将搭载 2400 万像素 CMOS，支持 30 张 / s 的最高连拍速度，自动对焦系统与 Alpha 1 相同，支持 6K 60 帧 12bit raw 视频拍摄，还支持 6K 超采下的 4K 60 帧 10bit 422 拍摄以及 S35 模式下的 4K 100/120 帧拍摄。

据IT之家此前报道，索尼在 2019 年发布了 A9 II 相机，采用了约 2420 万有效像素 Exmor RS CMOS 堆栈式全画幅影像传感器，支持约 20 张 / 秒的速度进行无黑屏静音连拍，最高可连续拍摄 361 张 JPEG 图片或 239 张压缩 RAW 图片，首发 34999 元。

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关键词：索尼相机

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