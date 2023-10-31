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古尔曼称苹果将推 3 款基于 3nm 工艺的 M3 系列芯片

2023/10/31 7:37:13 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 31 日消息，马克・古尔曼在最新一期 Power On 时事通讯中，表示苹果公司在今天上午 8 点举办的“来势迅猛”主题活动中，将会推出 3 款 M3 系列芯片。

正如用户所期待的，M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片均采用 3nm 工艺生产，其中苹果会推出搭载 M3 芯片的 24 英寸 iMac，搭载 M3 Pro 和 M3 Max 的 14/16 英寸 MacBook Pro。

IT之家根据古尔曼爆料内容，简要汇总下 3 款 M3 芯片的配置情况如下：


CPUGPU
M3 芯片8 核 CPU：4 个高性能核心和 4 个高效核心最多 10 核
M3 Pro 芯片12 核（6 个高性能核和 6 个高效核）和 14 核18 核和 20 核
M3 Max 芯片16 核：12 个高性能核心和 4 个高效核心32 核和 40 核

此外报道称苹果在发布 M3 系列芯片的同时，也会公布 36GB 和 48GB 统一内存版本。

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关键词：M3苹果

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