谷歌 CEO 自辩：付费确保成为默认搜索引擎，目的是为用户提供无缝体验

IT之家 10 月 31 日消息，根据美联社报道，Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）出庭，在美国 25 年最大反垄断案件中作证，表示之所以向苹果和其它科技公司支付费用，确保谷歌成为其设备上的默认搜索引擎，是为了给用户提供“无缝、易用”的搜索体验。

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皮查伊在法庭上表示：“我们竭尽全力，无论何时何地，都希望给用户提供最佳的搜索体验，而这也是我们一直推进和发展的方向”。

皮查伊表示，谷歌之所以向手机制造商和无线电话公司付款，并不仅仅只是确保谷歌是用户打开智能手机或者电脑之后，发现谷歌是首个搜索引擎，而是敦促这些合作伙伴对其设备进行安全升级和其它改进。

谷歌自然也会从中受益，每当用户点击搜索中弹出的广告之后，就会给谷歌带来收益，谷歌会将这些收益分享给苹果和其它合作伙伴。

IT之家今天还报道，2018 年，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）曾向苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）提议，在苹果的 iPhone 上预装谷歌搜索应用，但库克最终没有接受这个想法。

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