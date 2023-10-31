iQOO 12 系列手机通过 3C 认证：均支持 120W 快充，11 月 7 日发布

IT之家 10 月 31 日消息，日前有两款 iQOO 新机通过了国家 3C 认证，预计为即将发布的 iQOO 12 系列手机。

▲ 认证截图

认证信息显示，入网机型型号分别为 v2307a、v2329a，均支持最高 120W 有线快充。作为对比，上一代的 iQOO 11 Pro 机型采用最高 200W 有线快充 + 4700mAh 电池，号称 10 分钟“满血”。预计 iQOO 12 系列在降低充电功率的同时，会加大电池容量。

iQOO 12 系列手机此前已官宣 11 月 19:00 发布，该机首批搭载骁龙 8 Gen 3 处理器 + 自研电竞芯片 Q1，预装 OriginOS 4，屏幕支持 144Hz 刷新率，配备 iQOO 有史以来最大 X 轴线性马达、顶级对称双扬、潜望式长焦、1/1.3 英寸大底主摄等。

▲ iQOO 12 燃途

外观方面，iQOO 12 至少提供燃途和赛道版两种配色，分别采用红色素皮和黑色萤石 AG 玻璃材质，iQOO 12 Pro 将提供传奇版配色，机身采用白色玻璃材质。

关于 iQOO 12 系列的更多消息，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

▲ iQOO 12 赛道版

▲ iQOO 12 Pro 传奇版

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