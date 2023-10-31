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华为 nova 11 SE 手机发布：1 亿像素主摄 + 骁龙 680，售价 1999 元起

2023/10/31 10:26:14 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 10 月 31 日消息，华为 nova 11 SE 于今天上午正式发布，该机搭载骁龙 680 4G 处理器以及 1 亿像素主摄，售价 1999 元起，将于今日 11:08 开启预售。

据介绍，华为 nova 11 SE 将采用星耀环镜头模组设计，拥有 3 款配色：11 号色、雪域白、曜金黑，厚度 7.39mm，重量 186g。该机配备 6.67 英寸 OLED 直屏，支持 90Hz 刷新率、100% P3 广色域、10.7 亿色、91.85% 屏占比、8 倍超分辨率触控，采用万阶顺滑调光，最低可至 1.8 尼特。

影像方面，这款新机前置 3200 万像素镜头，后置 1 亿像素光影三摄系统：1.08 亿像素主摄（F1.9 光圈、1/1.67 大底）+200 万像素微距镜头（4cm）+800 万像素超广角镜头（112°），支持全场景 RAW 域 2.0。

其他方面，该机搭载骁龙 680 4G 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 66W 快充；运行鸿蒙 Harmony OS 4 系统，支持实况窗、全新应用管控中心、全新通知中心、智慧相机等功能；支持全场景超级 NFC。

IT之家附各版本售价如下：

  • 8GB+256GB 1999 元

  • 8GB+512GB 2199 元

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关键词：华为手机华为 nova 11 SE

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