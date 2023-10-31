又一台 2007 年未拆封 4GB 版 iPhone 拍出，成交价 13.3 万美元

IT之家 10 月 31 日消息，LCG Auctions 近日结束了最新一轮的拍卖会，拍卖品主要为苹果公司经典产品和流行文化纪念品，总价超过 731000 美元（当前约 535.1 万元人民币）。

本次拍卖于 10 月 13-29 日期间举行，共有 246 件拍卖品，其中最值得关注的是 2007 年尚未拆封的 4GB 版本初代 iPhone，包含最初的商店收据，拍卖成交价为 133435 美元（当前约 97.7 万元人民币）。

IT之家今年 7 月报道，一台工厂原装密封的 2007 初代 iPhone 在本月初开始拍卖，最终以 158644 美元（IT之家备注：当前约 113.4 万元人民币）的天价打破世界纪录，后续成交价可能会更高。

另一件拍卖的是 2007 年款 8GB 版初代 iPhone，拍卖成交价为 37663 美元。

LCG Auctions 创始人马克・蒙特罗 (Mark Montero) 在一份电子邮件声明中表示：“我们的拍卖会取得了巨大成功，吸引了来自世界各地媒体和用户的广泛关注，也让我们获得了更多的苹果相关收藏品，形成了良性循环”。

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