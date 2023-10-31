微软 Win11 手写输入功能大升级，任何输入框都能写字

IT之家 10 月 31 日消息，近几个月来，微软一直在不断地改进 Windows Ink 功能，为预览版用户带来了许多令人兴奋的新特性和改进。最近，微软公司为 Windows 11 22H2 推送了 KB5031455 更新，其中包含了一个备受期待的功能，让 Windows 11 用户可以在任何输入框和其他需要输入文字的地方使用 Windows Ink 手写输入。

之前手写转文字的功能只限于某些应用，如微软 OneNote，或特殊的手写文本识别框。现在这个功能得到了扩展，尤其对于使用微软 Surface 设备或其他支持 Windows Ink 的 Windows 平板电脑的用户来说，这将对他们的生产力产生积极的影响。

Windows Ink 功能使用方法非常简单，只需要用触控笔在输入框中写字，然后手写转文字的技术就会识别文字并插入文字。

IT之家注意到，此次更新还为手写识别技术带来了显著的改进，微软称“更准确”了。用户还可以使用更多的手势来删除、选择、连接和分割单词。此外，还有一个手势可以将文字分成新的一行。

目前，微软只为美式英语提供了这些改进，不过预计很快就会支持其他语言。这个功能是分批推送的，预计在未来几周内所有人都能使用。

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