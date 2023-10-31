ROG 掌机降至 4699 元：锐龙 Z1E 处理器 + 120Hz 屏

IT之家 10 月 31 日消息，ROG 掌机国行今年 6 月推出，搭载 AMD Z1 Extreme 处理器 + 7 英寸 1080p 120Hz 屏，首发 4999 元。现在，ROG 掌机正在进行双 11 促销，10 月 31 日晚 8 点到手价 4699 元。

IT之家整理 ROG 掌机参数如下：

ROG 掌机将重量控制在约 608g，在保障性能的同时，尽量降低机身重量。ROG 掌机搭载 AMD 全新锐龙 Z1 Extreme 处理器，专为游戏掌机定制，采用 Zen 4 先进架构和 RDNA 3 集显，拥有 8 颗大核心、16 条线程，图形处理性能高达 8.6 TFLOPS；支持 AMD FSR 和 RSR 等超分辨率技术，提升画面显示效果与帧数，并有效降低卡顿。ROG 掌机还配备了 16GB 超高速 LPDDR5 6400MHz 双通道内存，512GB PCIe 4.0 固态硬盘，另配备 UHS-II microSD 卡槽，可进一步扩展海量存储空间，支持 Wi-Fi 6E 无线网络。

屏幕方面，ROG 掌机标配一块 1080P 全高清、120Hz 高刷新率电竞屏，响应速度快至 7ms，支持 FreeSync Premium 防撕裂技术，还具有 500nits 高亮度，支持十点触控。

ROG 掌机针对掌机用户推出奥创智控中心 SE，开机自动进入，安装的游戏都可通过磁贴形式整齐呈现，用户可快捷选取开玩。奥创智控中心 SE 还提供性能模式快捷调节、按键肩键和扳机自定义、震动反馈调节、神光同步等多种自定义设置。

ROG 掌机还可以进一步连接 XG Mobile 显卡拓展坞，实现高性能畅享 4K 3A 大作的 PRO TIME。

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