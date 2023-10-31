《人中之龙 8》公布官方中文剧情预告片，游戏明年 1 月 26 日发售

IT之家 10 月 31 日消息，《人中之龙 8（如龙 8）》将于明年 1 月 26 日发布，本作目前已经在 Steam 平台开启预购，而世嘉今日也公布了游戏的中文配音版剧情宣传片。

▲ 视频源 世嘉官方

本作围绕迈入“人生低谷”准备“东山再起”的男人春日一番和面临人生“最后之战”的男人桐生一马两位主角，以“世界上最倒霉却又最快乐的一群人”为主题，据称将带来系列中“最为感动人心、跌宕起伏的故事”，在出场人物方面，据称是 “登场角色为系列之最”，而游戏的 RPG 系统也会进一步提升。

▲ 《人中之龙 8》游戏封面

IT之家注意到，世嘉在本次预告片中，也介绍了游戏的中文配音阵容，具体如下：

春日一番（曹真，代表作：《风暴英雄》乌鸦王等）

桐生一马（刘北辰，代表作：《英雄联盟》李青等）

泽城丈（张欣，代表作：《守望先锋》狂鼠等）

难波悠（程智超，代表作：《王者荣耀》阿古朵 — 顽趣皮肤等）

三田村英二（黄翔宇，代表作：《镖人》裴行俨等）

艾里克・富泽（马洋，代表作：《守望先锋》巴蒂斯特等）

足立宏一（王宇航，代表作：《英雄联盟》塞拉斯等）

向田纱荣子（吴迪，代表作：《王者荣耀》孙膑等）

韩俊基（刘照坤，代表作：《赛博朋克 2077》强尼银手等）

赵天佑（张沛，代表作：《消逝的光芒 2》哈肯等）

不二宫千岁（谢莹，代表作：《巫师 3》特莉丝等）

胜熙（杨梦露，代表作：《守望先锋》黑百合等）

荒川真澄（邹亮，代表作：《王者荣耀》钟馗等）

海老名正孝（藤新，代表作：《一人之下》徐三等）

而在游戏地图方面，官方表示，本作中神室町和伊势佐木异人町都可以前往，而游戏的夏威夷地图相当之大，据称“从外部看是伊势佐木異人町的三倍大”，而地图的垂直深度“规模更大”，包含有“建筑内部以及地下区域”，据称和“初代游戏比较的话，地图应该是其 10 倍大小”。

▲ 图源《人中之龙 8》游戏官方网站

在战斗系统方面，游戏在上代的基础上得到了进化，如“羁绊觉醒系统”等，桐生在该模式下可暂时解放回合制的束缚大展拳脚，不过觉醒时间有限，工作室代表横山昌义声称这是因为“桐生身体状况不是很好”。

▲ 图源《人中之龙 8》游戏官方网站

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