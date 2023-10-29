NASA 支持中佛罗里达大学测试新仪器，有望降低未来登月的风险

IT之家 10 月 29 日消息，NASA 官网显示，中佛罗里达大学的一个研究小组最近测试了一种仪器，旨在测量月球或火星上火箭动力着陆器排出的废气所产生的表面颗粒的大小和速度。在 NASA 飞行机会计划的支持下，研究人员在位于加利福尼亚州莫哈韦的 Astrobotic Xodiac 火箭动力着陆器上进行了一系列飞行测试，对该仪器进行了评估。

IT之家从 NASA 获悉，当航天器降落在月球或火星上时，火箭排气羽流会产生风化层喷射物（磨蚀性尘埃和高速移动的大颗粒），可能会损坏着陆器和周围的结构。了解火箭发动机的排气如何影响喷射物将有助于任务设计者对土壤侵蚀率、颗粒尺寸分布以及与羽流-表面相互作用相关的速度进行建模，从而更有效地规划月球着陆。

中佛罗里达大学的研究人员开发了一种名为 Ejecta STORM（Sheet Tracking, Opacity, and Regolith Maturity）的激光仪器来满足这一需求。

四次系留飞行使研究人员能够测试该系统与着陆器的集成以及模拟月球着陆器羽流效应的飞行条件下的操作。这些测试基于 2020 年利用 Xodiac 进行的飞行活动中收集的数据。

研究人员希望该技术能够为模型开发提供信息，并降低未来登月的风险，最终改进基于漫游车的行星科学任务、载人登月和其他天体任务以及现场资源利用的任务设计。

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