华为海外首个运动健康科学实验室在芬兰赫尔辛基正式揭牌

IT之家 10 月 31 日消息，华为今日宣布，其海外首个运动健康科学实验室在芬兰赫尔辛基正式揭牌！

余承东介绍称，这个实验室拥有多功能运动研究平台，可提供全方位、多维度复刻跑步、骑行等运动模式。此外，它还有滑雪模拟研究设备、无边际逆流泳池等实验设备和器材。

华为还提到，该实验室汇集了欧洲最杰出的人才和行业一流的实验设备。它设有五大研发测试区域，能模拟超过 20 种运动类型，并支持测量超过 200 种生理和生物力学指标，全方位复刻多维真实运动场景。

IT之家查询发现，华为 2016 年在深圳建立了运动健康科学实验室，围绕运动健康产品与技术进行测试研究；2020 年首次对外开放了华为运动健康科学实验室（西安），展示了华为运动健康技术的创新与应用。

华为运动健康科学实验室（松山湖）是华为迄今为止最大的运动健康科学实验室，总面积达 4680㎡。

公开资料显示，松山湖实验室涵盖专业研究区、生态联合检测认证区、运动健康场景孵化区，覆盖 80 + 专业检测能力。

截至 2021 年，已有超过 500 万用户加入 HUAWEI Research 研究生态，运动健康的服务积累了 3.2 亿用户，运动健康 App 全球平均月活用户超过 8300 万。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。