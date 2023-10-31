vivo X100 系列手机蓝色款外观公布：居中大圆环相机模组，以星轨为设计灵感

IT之家 10 月 31 日消息，今天下午，vivo 产品经理韩伯啸在微博晒出一款新机的外观图，预计来自 vivo X100 系列手机。

从图上看，这款新机采用居中大圆环相机模组，搭载后置四摄，蔡司标志性蓝色 logo 放置在镜头中央。此外，该机外观采用蓝色配色，机身有些许纹理并采用曲面设计。韩伯啸表示，这款新机以星轨为设计灵感，仿佛太空中浪漫的银河，号称“今年最美的旗舰手机预定”。

据IT之家此前报道，vivo X100 系列手机已经上架京东 vivo 官方旗舰店开启预约，并意外公布新机售价 ——3999 元起（12+256GB），目前尚无法确认是否为最终售价。

▲ 图源博主 @数码闲聊站

博主 @数码闲聊站 此前透露，vivo X100 / Pro 配色有白色玻璃、黑色玻璃、蓝色玻璃以及橙色素皮版，全系提供 16GB LPDDR5T，顶配提供 1TB UFS 4.0。该博主还带来了 vivo X100 Pro 的线稿图，大家可以对比官方渲染图来看一下。

此外，vivo X100 系列手机还将首发搭载联发科天玑 9300 处理器、 vivo 6nm 自研影像芯片 V3、海力士 LPDDR5T 内存，全系搭载潜望长焦镜头，并带来行业唯一获得蔡司 APO 标准认证的浮动长焦摄像头。

关于 vivo X100 系列手机的具体发布时间，IT之家会持续关注并带来最新报道。

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