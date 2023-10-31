同三星 SDI 签约后，现代汽车电池供应商已囊括韩国三大厂商

10 月 31 日消息，三星旗下的电池制造商三星 SDI 已经宣布，他们同现代汽车敲定了一份为期 7 年的电动汽车电池供应协议，将从 2026 年开始，向现代汽车针对欧洲市场生产的电动汽车供应电池，一直到 2032 年，所供应的电池，将由三星 SDI 位于匈牙利的工厂生产。

三星 SDI 方面公布的消息还显示，与现代汽车之间 7 年的供货协议，是两家公司签订的首份电动汽车电池供应协议。这也就意味着三星 SDI，此前未曾向现代汽车供应电动汽车所需的电池。

而有外媒在报道中也披露，现代汽车当前所使用的电池，是由 LG 新能源和 SK On 供应，他们也只从这两家三星 SDI 的竞争对手采购。与三星 SDI 签订供货协议后，韩国的三大电池厂商就都将是现代汽车的电动汽车电池供应商。

从研究机构的报告来看，三星 SDI、LG 新能源和 SK On 这三大韩国电池厂商，都是全球装机量靠前的电动汽车电池供应商。

研究机构的报告显示，今年前 8 个月，LG 新能源、SK On 和三星 SDI 电动汽车电池的装机量分别为 60.9GWh、21.7GWh 和 17.6GWh，是这一时期全球第 3、第 5 和第 7 大电动汽车电池供应商，3 家公司所占的份额超过了 20%。

随着各大厂商相继大力发展电动汽车，未来全球对电动汽车电池的需求也将越来越大，包括 LG 新能源、三星 SDI 在内的厂商，都将有更大的发展机遇，他们也已获得了大量的订单，并在北美和欧洲建厂。

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