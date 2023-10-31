华为智能汽车出口提上日程，将与阿尔特开展海外合作

IT之家 10 月 31 日消息，IT之家从阿尔特汽车官方公众号获悉，10 月 30 日，华为智能汽车解决方案 BU Marketing 与销售服务部迟林春总裁带领华为智能汽车团队访问阿尔特汽车，双方就智能汽车技术展开了深入的交流与探讨，并就共同开展海外合作达成了共识。未来，阿尔特与华为还将共同探讨和分享在汽车智能化领域的技术和创新。

公开资料显示，阿尔特汽车技术股份有限公司成立于 2007 年，总部位于北京。主营业务为整车研发、核心零部件研发及制造、新能源汽车研发等。其前身是 2002 年 9 月成立的“北京精卫全能科技有限公司”。由清华学子组成的经营阵营和具有丰富经验的国内外汽车专家技术团队，充分利用多数技术人员曾在国外汽车行业从业的优势，引进国外汽车设计技术和人才，在汽车设计开发、发动机及动力总成设计开发、样车 / 展车制造、整车及零部件试验以及生产线改进等领域为国内外汽车厂家提供广泛的技术支援和服务。 目前阿尔特汽车的服务客户达到 80 余家，研发车型接近 400 款。

据了解，阿尔特汽车在海外市场中一直在通过“技术 + 供应链”的战略积极拓展，目前已经在日本、东南亚等地取得了初步的成果，并准备拓展欧美、中东等地区。阿尔特汽车在全球层面拥有研发订单和客户资源，同时也对多个市场消费需求和法规规定具有一定经验，这应该也是华为智能汽车与其合作的重要因素。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。