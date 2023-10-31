UAW 与通用汽车达成协议，结束对底特律三巨头的罢工

IT之家 10 月 31 日消息，据路透社报道，通用汽车和美国汽车工人联合会（UAW）达成了一项暂定协议，结束了为期六周的协调罢工运动，该罢工为底特律三巨头的工人带来了创纪录的加薪。

据了解，该协议是在 UAW 与福特汽车和 Stellantis 达成协议之后达成的，这是汽车工人在经历了多年的工资停滞和 2008 年金融危机之后取得的重大胜利。

UAW 主席肖恩・费恩（Shawn Fain）在视频讲话中表示：“我们衷心相信，我们的罢工榨干了通用汽车公司的每一分钱。” “他们低估了我们。他们低估了你。”

工会正式暂停对底特律三巨头的罢工。UAW 当地领导人将于周五抵达底特律，考虑与通用汽车的交易，然后向所有工会工人提出条款以供批准。

通用汽车首席执行官玛丽・巴拉（Mary Barra）表示：“我们期待让所有业务部门的每个人都重返工作岗位。”

通用汽车提供了与其他两家汽车制造商大致相同的加薪方案：退伍军人的工资将上涨 33%，在 2028 年之前分五次向退休人员支付 2500 美元（IT之家备注：当前约 18300 元人民币）。

同时，通用汽车零部件业务的一些工人的工资将增加高达 89%。该合同还限制使用低薪临时工，费恩表示：“我们已经关上了通用汽车廉价临时工的大门。”

消息人士称，养老金福利是 UAW 与通用汽车谈判的一个症结所在，通用汽车的退休人员数量比福特和 Stellantis 还要多。

费恩表示，工会周六对位于田纳西州斯普林希尔的一家重要的通用汽车发动机工厂进行了罢工，“给了这笔交易以致命一击”。

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