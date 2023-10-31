比尔・盖茨接受采访时透露日常使用三星可折叠手机，称赞其阅读体验优秀

IT之家 10 月 31 日消息，比尔・盖茨近日接受了 YouTube 频道 Mrwhosetheboss 的采访，在被问及目前使用什么手机的时候，盖茨从口袋中掏出了一台三星可折叠手机，并称其成为“Samsung Fold”。

视频中并未详细展示这款手机，目前无法确认具体的 Galaxy Z Fold 型号，不过从相机的凸起判断，应该是 Galaxy Z Fold3 手机，但也不排除是 Galaxy Z Fold5 的可能。

盖茨解释说，他之所以选择三星可折叠手机，是因为他喜欢阅读大量新闻和杂志内容，而可折叠手机非常适合阅读体验。

在采访中，他坦言依然喜欢个人电脑，在编写文档或者完成相关任务的时候，依然喜欢使用计算机。

IT之家今天刚刚报道，三星 Galaxy Z Fold5 和 Galaxy Z Flip5 两款手机上市 2 个月合计销量为 351 万台，低于 Galaxy Z Flip4 和 Galaxy Z Fold4 系列（363 万台）。其中 Z Fold5 销量为 125 万台，Z Flip5 销量为 226 万台。

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