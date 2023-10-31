小米米家超薄全嵌洗衣机今晚开售：DD 直驱电机 + 四减震器，1999 元

IT之家 10 月 31 日消息，米家超薄全嵌洗衣机今晚 20:00 正式开售，到手价 1999 元。

这款新品采用 486mm 超薄全嵌机身设计，配备超宽彩色触控面板，搭配青灰色外观。该产品采用 530mm 超大筒径，内筒升级激光无缝焊接技术，一体成型无铆钉硬核抗拉更耐用，洗净比达到 1.1，超过国家标准（1.03）。这款新品搭载 DD 直驱电机以及四减震器，搭配智能芯片及算法，实现内筒 90° 内小幅摆动。

功能方面，这款产品支持蒸汽除菌螨技术，配备独立“+ 除菌”按键，可搭配多种程序使用。IT之家注意到，该产品还支持 95°C 高温水流强劲冲刷内外筒、烘道自洁、门封喷淋、纳米抗菌门封等。

烘干方面，该产品搭载高精度传感器，实时精控温度和时间，可精控温度在 55°C- 60°C；支持快速烘干，配合智能烘干算法，较上一代烘干速度提升 14%；支持羽绒柔烘，配合传感器感应，烘后羽绒蓬松柔软、饱满均匀。

智能化方面，这款产品提供智能洗、15min 快速洗、羊毛呵护洗、羽绒洗等 26 种洗护程序，连接到米家 App 可自定义调节洗涤时间、温度、漂洗次数、转速等参数，支持远程操控、OTA 升级、小爱语音控制等。

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