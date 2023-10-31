宏碁 N3500 系列 PCIe 3.0 固态硬盘今晚开售，2TB 到手价 479 元

IT之家 10 月 31 日消息，宏碁上架了新款 N3500 系列 PCIe 3.0 固态硬盘，读速达 3500MB/s，可选多个存储版本。
宏碁 N3500 系列采用了 3D TLC 颗粒，标准 M.2 2280 尺寸规格，4 通道 PCle 3.0 x 4 主控，支持 NVMe 1.4 协议。
该硬盘可选 512GB、1TB、2TB 三个版本，顺序读取速度最高 3500MB/s，搭配定制 0.5mm 散热片，2TB 容量写入量 1200TBW。
宏碁 N3500 系列 PCIe 3.0 固态硬盘今晚 8 点开售，叠加京东全场通用 200-20 元平台补贴券，IT之家附价格和规格表：
512GB 到手价 199 元
1TB 领券到手价 269 元
2TB 领券到手价 479 元
京东今日发放三张 11.11 全场通用 200-20 元平台补贴券，全品类可用，每个订单限用一张：点此领券。
200-20 元京东平台补贴券遵循平行优惠规则，除百亿补贴 + 少部分特殊商品外，全品类可用 + 可叠万券使用。
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